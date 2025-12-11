В России проходит голосование за звание молодежной столицы страны

В РФ идет народное голосование за звание молодежной столицы страны, победитель которого станет эпицентром молодежной жизни в 2026 году. Челябинск уверенно вышел в финал, заняв место в тройке лидеров, сообщает «ФедералПресс» .

«Город стальных людей» обладает богатым прошлым. Многим жителям России он известен как мегаполис, в окрестностях которого произошло падение метеорита в 2013 году.

В планах Челябинска на 2026 год — проведение Всероссийского слета студенческих отрядов. Город предлагает свыше 400 объектов инфраструктуры для работы, досуга и творчества, что делает его очень привлекательным для молодежи.

Получение статуса молодежной столицы откроет новые перспективы для развития и реализации крупных молодежных инициатив. Голосование проходит на платформе «Госуслуги» и завершится 19 декабря. Любой гражданин России, зарегистрированный на портале, может принять участие, однако голосовать за город из родного региона запрещено.

«Молодежь верит, что победа позволит реализовать поистине знаковые проекты: открыть Дом молодежи, сделать город организатором ярких федеральных событий, концертов и форумов. Мы сможем приглашать еще больше выдающихся спикеров, артистов и экспертов со всей России», — отметил министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев.

Также на звание «Молодежной столицы 2026» претендуют Вологда, Смоленск, Сыктывкар, Салехард и Томск.

«Мы уверены, что итоговое голосование станет объединяющим событием для всей страны», — подчеркнул руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Итоги голосования будут объявлены 22 декабря 2025 года в Национальном центре «Россия» в Москве. Статус «Молодежная столица России» присуждается в рамках премии «Время молодых» с 2022 года. Ранее этот титул доставался Нижнему Новгороду (2023), Москве и Владивостоку (2024), Омску и Перми (2025).

