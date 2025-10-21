В России продолжается реализация инициативы «Горячее сердце»

В РФ с 2013 года реализуется Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце», основной целью которой является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации, сообщает пресс-служба организаторов.

С 2020 года Инициатива проходит с международным участием.

За 12 лет в Оргкомитет Инициативы поступило более 11 тыс. представлений на награждение почетным знаком и Символом «Горячее сердце» из всех регионов России и 26 зарубежных стран.

В этом году почетная книга «Горячее сердце» пополнилась историями 217 лауреатов, в том числе 6 общественных организаций и объединений.

15 лауреатов представляют 5 зарубежных стран: Абхазию, Армению, Беларусь, Египет и Приднестровскую Молдавскую Республику.

Для лауреатов в возрасте 11-16 лет министерство просвещения Российской Федерации предоставило 100 бесплатных путевок на тематическую смену «Горячие сердца» в ВДЦ «Орленок».

Прием новых представлений на награждение в 2026 году осуществляется с 1 сентября 2025 года по 1 декабря 2025 года в электронном виде, на официальном сайте Инициативы https://cordis.fondsci.ru/request/.

Ежегодная торжественная церемония награждения и чествования лауреатов запланирована на апрель 2026 года в Москве. В преддверии проведения церемонии в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации в школах пройдут традиционные Уроки мужества, посвященные «горячим сердцам».