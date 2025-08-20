В России продолжает расти количество кибератак

В этом году число кибератак на Российские компании достигло рекордных показателей. « Постньюс» выяснил, что в первом квартале текущего года «Лаборатория Касперского» зафиксировала 118 серьезных инцидентов в промышленности.

Доля зараженных компьютеров в промышленных системах осталась на уровне 22%, а среди ключевых угроз в топе все те же злонамеренные скрипты, фишинг и рассылка вредоносных документов.

«Кибератаки на российскую инфраструктуру все чаще становятся целевыми: хакеры действуют против заранее выбранной отрасли или системы. Чаще всего в таких случаях выбор злоумышленников падает на социально значимые объекты, а метод извлечения финансовой прибыли отличается от привычного», — добавил управляющий RTM Group Евгений Царев.

Напомним, в конце марта нападению подверглось метро Москвы, а в июле от действий хакеров пострадал и «Аэрофлот».