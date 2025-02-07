В России продали рекордное количество планшетов

«Ъ»: В России продали 3 млн планшетов в 2024 году

В России продали рекордные три млн планшетов в 2024 году на сумму в 60 млрд рублей, сообщает «КоммерсантЪ» .

Как считают эксперты на повышение объема продаж повлияла возросшая почти на треть популярность онлайн-кинотеатров.

Кроме этого, производители смартфонов постепенно отказываются от моделей с большими экранами.

«Растет и экосистемность, потребители начали чаще выбирать планшеты одного бренда со смартфоном для удобства использования», — указано в публикации со ссылкой на мнение представителя торговой сети.

По данным издания, среди лидеров —Huawei, Honor и Apple. При этом по объему выручки впереди американский производитель.