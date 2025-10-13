В России предупредили о новой схеме мошенничества

Злоумышленники маскируют свои намерения под предложение получить промокод на скидку в размере 2 000 рублей на приобретение товаров известных брендов косметики и парфюмерии.

Они публикуют объявления о скидках в популярных социальных сетях и онлайн-ресурсах, ориентированных на российскую аудиторию. Пользователи приглашаются перейти по ссылке на Телеграм-бот, обещающий подарок без регистрации и назойливой рекламы. Там посетителя ожидает инструкция, согласно которой необходимо зарегистрироваться на якобы официальном сервисе проверки кредитной истории и отправить скриншот экрана с введенными данными.

Однако полученные личные данные, включающие полное имя, серию и номер паспорта, ИНН, электронную почту и контактные телефоны, поступают в распоряжение преступников. Впоследствии эти сведения могут применяться для заключения фиктивных договоров кредитования на имя жертв или выставляться на продажу на теневых рынках.

Специалисты напоминают, что любая ситуация, при которой запрашиваются скриншоты с персональными данными, должна вызывать подозрение, так как нарушает законы о защите частной информации и потенциально угрожает финансовой безопасности.