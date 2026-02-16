сегодня в 17:20

В России предложили запретить ошейники с электрошоком для животных

В России призвали запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком и других похожих устройств для животных, сообщает ТАСС .

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым уже направили соответствующее предложение министру промышленности и торговли Антону Алиханову.

Парламентарии заявили, что действующее законодательство предусматривает наказание за жестокое обращение с животными только после причинения вреда. При этом свободный оборот устройств, предназначенных для болевого воздействия, остается допустимым.

Авторы инициативы считают, что ее принятие позволит снизить риск жестокого обращения с питомцами и обеспечить соответствие оборота зоотоваров принципам гуманности, закрепленным в законодательстве РФ.

