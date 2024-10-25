В России предложили выплачивать алименты студентам-очникам до 23 лет

Минюст разработал законопроект, который подразумевает выплаты алиментов студентам до 23 лет, проходящим очное обучение в вузах, сообщает РБК .

В ведомстве сообщили, многие совершеннолетние, обучающиеся очно, не могут позволить себе трудовую деятельность в связи с нагрузкой в вузе. Нововведение позволит им полноценно обучаются с учетом материальной поддержки. О работающих студентах в законопроекте не упоминается.

Кроме того, в документе сказано, что окончившие школу совершеннолетние дети, не достигшие 19 лет, также смогут рассчитывать на алименты. Их будут выплачивать до 1 сентября того года, в котором они завершили обучение в школе.

Также в Минюсте проработали поправки, согласно которым за неуплату алиментов без уважительных причин подразумевается ответственность. За повторное нарушение может грозить уголовное дело.

Ранее Минюст предложил скрывать данные о работе властей при военном положении. Текст документа получил одобрение комиссии по законопроектной деятельности.