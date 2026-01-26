В России предложили усилить контроль над преступлениями в видеоиграх

В России началось обсуждение мер по борьбе с преступлениями в сфере видеоигр, включая введение самозапретов на донаты. Директор первой в России муниципальной спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района Артем Щепотьев заявил о необходимости государственного регулирования, сообщает RuNews24.ru .

В России обсуждают введение самозапретов на донаты в компьютерных играх и усиление контроля над преступлениями в игровой среде. Эксперты отмечают, что проблема требует срочного решения. Щепотьев подчеркнул, что правовое регулирование в области видеоигр крайне важно.

«Направленность преступлений в видеоигровой среде очень различна, и если, к примеру, направленность против имущества всем очевидна, то кража виртуальных объектов и мошенничество с внутриигровыми предметами или платежами с юридической точки зрения менее понятны», — пояснил Щепотьев.

Он также отметил, что особую опасность представляют вовлечение пользователей в экстремистские сообщества и распространение запрещенного контента через игровые чаты.

«В стране уже были случаи, когда компьютерная игра становилась причиной вреда здоровью. Поэтому я убежден, что давно назрела необходимость взять видеоигры под государственный контроль, и хорошо, что власти и общество начали обращать на это внимание. Главное — найти разумный баланс», — добавил Щепотьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.