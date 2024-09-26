В России предложили смягчить наказание женщинам за убийство агрессоров

Директор центра поддержки инициатив в области семьи, материнства и детства «Урал» Ольга Селькова выдвинула предложение о смягчении наказания для женщин, ставших жертвами домашнего насилия и убивших своих агрессоров, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Селькова акцентировала внимание на том, что ответственность за безопасность в отношениях должна лежать на обоих партнерах. Мужчина, который применяет насилие, должен осознавать, что уход из отношений — это его обязанность, чтобы избежать трагедии, подчеркнула она. По мнению психолога, несправедливо наказывать женщин, которые в результате многолетнего насилия решают защитить себя и своих детей.

«Если государство не вмешалось на этапе насилия, когда еще можно было все жизни сохранить, то, когда женщина сама берет защиту своей жизни и очень часто жизни детей на себя, то это несправедливо, когда им даются приговоры по 8-9 лет», — добавила она.

Эксперты центра «Урал» провели исследование среди осужденных женщин и выяснили, что 33% из них совершили убийства, испытывая долгосрочное насилие и страх перед обращением в правоохранительные органы. Селькова отметила, что в стране необходимы меры, которые восстановят справедливость для жертв насилия, оказавшихся в безвыходной ситуации.