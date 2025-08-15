В России предложили лишать монетизации «аморальную» музыку

Он отметил, что подобная жесткая мера кажется спорной, но поддержал предложение о прекращении монетизации таких треков.

Придыбайло пояснил, что песня может оставаться доступной на музыкальных платформах, однако автор не должен иметь возможности зарабатывать и «хайповать» на ней.

«Я очень специфично отношусь к запрету песен — это на грани. Но зарабатывать на них нельзя. Пожалуйста, пусть песня будет условно в „Яндекс Музыке“, но без монетизации», — уточнил журналист в эфире радио Sputnik.

Блогер Петя Первый, в свою очередь, выразил мнение, что запрет необходим, чтобы такая музыка не звучала на фестивалях, различных мероприятиях, по телевидению и радио. Однако, что касается личного прослушивания, здесь запрет невозможен, заключил он.