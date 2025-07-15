В России появился «онлифанс» с домашними животными. Что это и сколько стоит?

У российских любителей домашних животных появился новый тренд — они начали держать питомцев «на удаленке». Они платят по несколько сотен рублей, чтобы им ежедневно присылали фото и видео с разными животными, сообщает Nord-News со ссылкой на один из самых популярных сайтов объявлений.

Таким «онлифансом» (OnlyFans — сервис подписки на контент) пользуются люди, которые хотят получать радость и позитивные эмоции от наблюдения за питомцем, но не готовы сталкиваться с трудностями его содержания. Благодаря новому тренду можно виртуально завести не только кошек и собак, но других животных.

Например, девушка по имени Алина из Санкт-Петербурга предлагает пользователям стать виртуальными владельцами сурикатов. Если человек решит физически завести такого зверька, то он может столкнуться с массой трудностей — укусы, поврежденная домашняя мебель и прочее. В связи с этим некоторые люди решают взять себе виртуального суриката: клиент оплачивает подписку за 250 рублей в месяц и ежедневно получает 1-10 фото и видео питомца.

Кроме того, продавцы предлагают завести и других питомцев-«удаленщиков» — кота и козу. В первом случае месячная подписка стоит 300 рублей, во втором — 150 рублей.

«Самый дорогой кошачий „онлифанс“ России нашли в Петербурге. За виртуального питомца — обыкновенного рыжего хвостатика — просят 1000 рублей в месяц. Обещают по 3 фото и видео. В отзывах к объявлению уже есть довольные котовладельцы», — отмечает Nord-News.