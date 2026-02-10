В России появился единый инструмент оценки общественного капитала бизнеса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении стандарта общественного капитала бизнеса — единого инструмента оценки участия компаний в достижении национальных целей развития, утвержденных президентом страны. Министерство экономического развития РФ, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство Москвы выступили соразработчиками документа, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Также Банк России на основе стандарта подготовил требования к раскрытию эмитентами информации об устойчивом развитии. Деловые объединения, представители экспертных сообществ и рейтинговых агентств также приняли участие в разработке стандарта. Разработать и внедрить стандарт поручил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета АСИ.

Принятое постановление:

• определяет такие ключевые понятия, как «общественный капитал бизнеса», «ответственное ведение бизнеса»;

• устанавливает подходы и порядок составления и раскрытия публичной нефинансовой отчетности российскими компаниями;

• создает основу для определения воздействия организаций на социально-экономическое развитие страны. Например, как компании помогли улучшить экологию, способствовали трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Теперь в нашей стране есть единый документ по подготовке и раскрытию публичной нефинансовой отчетности, которым может пользоваться как крупный, так и малый бизнес. Стандарт определяет порядок верификации соответствия деятельности организации целевым значениям показателей общественного капитала бизнеса и направлен в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации. Репутация компаний в качестве ответственного бизнеса будет помогать во взаимодействии с контрагентами, в привлечении дополнительных инвестиций и мер поддержки», — сказал первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников.

Согласно тексту постановления, общественный капитал — это вклад организации в повышение благосостояния общества, включая вклад в стратегическое развитие страны, поддержку социальных программ, реализацию проектов, связанных с охраной окружающей среды, и достижение целей ответственного ведения бизнеса.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева уточнила, что стандарт общественного капитала бизнеса — важнейший элемент системы оценки вклада компаний в развитие страны.

Это позволит государству видеть тех, кто работает на долгосрочные национальные приоритеты, и выстраивать с ними устойчивые партнерства — от мер поддержки до участия в стратегических проектах развития.

Известно, что ключевую роль в пилотировании стандарта играет правительство Москвы.

«Многие компании, в том числе московские, вносят значительный вклад в укрепление технологического и индустриального лидерства страны. Они реализуют социальные и экологические программы, заботятся о сотрудниках, помогают участникам СВО, благоустраивают территории. Уверен, что утвержденный правительством стандарт станет дополнительным стимулом для бизнеса продолжать эту работу. Отдельно отмечу, что уже свыше 150 столичных компаний подали заявки на оценку по стандарту — это каждая третья заявка», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Основная задача — определение технологий и моделей, наиболее эффективных для повышения общественного благополучия и достижения национальных целей, а также содействие их созданию и практическому применению.

Заместитель главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Петраков подчеркнул, что сбалансированное развитие должно быть экономически эффективным для компаний.

Помимо этого, стандарт включает 95 показателей, сгруппированных по 6 блокам:

1. Экологические показатели;

2. Социальные показатели;

3. Управленческие показатели;

4. Экономические показатели;

5. Деловая репутация;

6. Показатели, отражающие участие организации в повышении благосостояния общества и стратегическом развитии РФ, не включенные в иные разделы.

Инициативу, которая впоследствии трансформировалась в стандарт, в 2020 году на Форуме «Сильные идеи для нового времени» озвучил руководитель аналитической службы ООО «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов.