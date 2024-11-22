В России планируют запустить площадку для стартапов, занимающихся отходами

В 2025 году Российский экологический оператор намерен расширить функционал портала «Цифровой РЭО». В новой версии сайта предполагается создание маркетплейса, объединяющего ИТ-решения для участников, работающих в сфере управления твердыми коммунальными отходами (ТКО), передает пресс-служба РЭО.

К примеру, в него будут включены сайты с агрегаторами пунктов сдачи вторсырья, доступные для приобретения переработчиками для оптимизации сбора вторичных ресурсов, или системы искусственного интеллекта, распознающие вторсырье на сортировочных станциях.

Цифровая трансформация в области управления твердыми коммунальными отходами играет ключевую роль в реформировании и развитии экономики замкнутого цикла. Стейкхолдерам отрасли необходимо быть в курсе современных цифровых технологий, включая анализ больших данных, искусственный интеллект, дроны и интернет вещей. «Цифровой РЭО» задуман как центральный источник данных о цифровых решениях в области управления отходами, объяснил директор РЭО Денис Буцаев.

Недавно в портале добавили функцию безналичной оплаты с помощью банковских карт, что позволяет физическим лицам приобретать ИТ-решения. Также ожидается расширение раздела «Конкурсы и хакатоны», а еще создание нового раздела «Портфолио», где будут представлены достижения департамента информатизации РЭО.

«Цифровой РЭО» становится не только информационной платформой для бизнеса и научных кругов, но и полноценным маркетплейсом для технологических решений, связанных с ТКО. На площадке будут собраны передовые отечественные разработки и комплексные решения в области управления отходами», добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Специалисты РЭО непрерывно ищут уникальные и востребованные продукты и услуги для размещения их на маркетплейсе. Компании могут стать участниками, заполнив анкету по предоставленной ссылке.