В России первыми в мире установят платежные терминалы со встроенным ИИ

По итогам ПМЭФ-2026 Аэрофлот со Сбером заключили соглашение, по которому авиакомпания внедрит новые терминалы с искусственным интеллектом. Первые устройства появятся в главном офисе продаж Аэрофлота в Москве в конце сентября текущего года.

Платежные терминалы НЕО — это отечественная разработка и первый в мире терминал со встроенным искусственным интеллектом. Устройство адаптируется под каждого покупателя: экран автоматически регулирует угол наклона, а биометрия срабатывает при любом освещении — благодаря ToF-камере с 3D-картографией лица, широкому углу обзора и адаптивной подсветке. Разрешение экрана на 60% выше, чем у предыдущего поколения. Работу интерфейса обеспечивает 8-ядерный процессор с NPU-чипом.

«Мы рады, что именно Аэрофлот стал первым партнером, внедряющим НЕО в своем флагманском офисе продаж. Главная идея НЕО проста: технологии должны адаптироваться под человека, а не человек под технологии. Именно так и работает настоящий клиентский опыт», — отметил первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

НЕО поддерживает все современные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию.

Россия является мировым лидером по развитию биометрических платежей. Сервисом «Оплата улыбкой» уже воспользовалось более 6 млн человек, а через технологию «Вжух» ежедневно проходит более 1 млн операций.

«Высокий уровень цифровизации Аэрофлота позволяет быстро реагировать и внедрять интересные новейшие решения на основе искусственного интеллекта. Сбер является нашим ключевым партнером в этой сфере. Мы будем рады предложить клиентам Аэрофлота возможность первыми познакомиться с НЕО и на собственном опыте оценить удобство „умных“ технологий. Терминалы оплаты с внедренным ИИ-агентом появятся в нашем флагманском офисе продаж в Москве уже через несколько месяцев», — подчеркнул первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин.