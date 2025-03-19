В России перестал работать «ВКонтакте»

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В России зафиксирован массовый сбой в работе соцсети «ВКонтакте», указано в мониторинговом сервисе интернет-сбоев Downdetector .

По данным сервиса Downdetector, о проблеме сообщили более 12 тысяч пользователей из разных городов России.

Приложение открывается, но не обновляется. Зайти на сайт «ВКонтакте» невозможно.

Официальной информации о причине сбоя нет.

Как сообщили РИАМО в пресс-службе ВК, все сервисы работают в штатном режиме.