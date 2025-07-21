В России отечественные вина стали популярнее зарубежных

За минувшие 10 лет отечественные производители вина стали упоминаться СМИ в три раза чаще, чем зарубежные, передает СМИ2 данные из исследований ведущих систем мониторинга.

Наиболее медийным отечественным производителем вина стала группа компаний «Абрау-Дюрсо», обогнав не только российские винодельни, но и импортные бренды на рынке РФ.

Кроме того, что отечественное вино стали больше узнавать и чаще покупать, медийность виноделен привлекает туристов на площадки и виноградники производителя, а это напрямую влияет и на развитие энотуризма внутри страны.

«Цель инструментов PR — формирование долгосрочной лояльности широкой аудитории, управление репутацией. При этом она говорит, что существует и кумулятивный эффект, „который оказывает косвенное влияние на спрос и продажи“», — поделилась директор по коммуникациям и связям с общественностью группы компаний «Абрау-Дюрсо» Ольга Фирстова.

Известно, что программы мероприятий разрабатываются с учетом того, что площадки посещают семьи с детьми. Интерактивное «Путешествие в сказку Абрау-Дюрсо» — экскурсия, которую проводят специально для детей. Также проходит односменный летний фестиваль и кинопоказы под открытым небом.