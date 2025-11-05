В России начинается короткая рабочая неделя

В России 5 ноября начинается короткая рабочая неделя, она продлится всего три дня — до 7 ноября включительно.

С 27 октября в России была шестидневная рабочая неделя, которая продлилась до 1 ноября.

Затем начались 3 выходных в честь Дня народного единства.

На этой неделе россияне будут работать только 3 дня.

В ноябре из 30 календарных дней 19 будут рабочими, 11 — выходными. При этом из-за переноса выходного дня рабочая неделя в начале ноября будет короткой — три дня.

