В России начали работу более 1600 пунктов по приему изношенных шин

Старые автомобильные шины нужно сдавать в специализированные компании, занимающиеся их сбором и переработкой, а не пытаться их сжечь, сообщает Российский экологический оператор в Альбоме технологий, посвященном обращению с отходами от использования товаров.

На платформе «Уберу» от Российского экологического оператора отмечены 1614 точек приема.

«В среднем шины служат около 5 лет. Когда наступает время их замены, многие задаются вопросом об их утилизации. Шины можно сдать в магазины или сервисные центры, которые передают их переработчикам. Можно также напрямую отдавать переработчикам. Чего точно нельзя делать, это сжигать шины или выбрасывать их в реки и на землю. Наиболее популярный метод утилизации — это механическое дробление в резиновую крошку, которую используют при строительстве дорог и создании городских покрытий», — пояснил Денис Буцаев, генеральный директор РЭО.

Альбом технологий также подчеркивает, что шины должны накапливаться отдельно от других видов отходов. Нельзя смешивать старые покрышки с другими отходами, включая твердые коммунальные отходы (ТКО). Сжигание покрышек на неподходящих установках запрещено.

Правильное обращение с отходами шин, включающее сбор, накопление, хранение, транспортировку и переработку, необходимо для безопасности окружающей среды и здоровья людей. Изношенные шины — это отходы четвертой степени опасности: они разлагаются более ста лет, загрязняя почву и подземные воды. Кроме того, шины легко воспламеняются, что может привести к пожарам на свалках или в других неразрешенных местах выброса.

В России ежегодно около миллиона шин становятся отходами, но только 40-50% из них идут на переработку. Очень важно сдавать шины для переработки. Карта точек приема доступна в приложении «Уберу», которое можно загрузить из App Store, Google Play и Rustore.

Шины имеют огромные возможности для переработки: резиновую крошку, полученную в результате переработки шин, используют в производстве различных резинотехнических изделий, в качестве напольного покрытия для детских и спортивных площадок, резиновой плитки, кровельных материалов, модификаторов для асфальтобетона, матов для животноводства, а также как протектор для восстановления шин.

Ранее РЭО в рамках просветительской работы выпустил видео с Дмитрием Губерниевым о важности утилизации шин.