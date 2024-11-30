В России начали делать дорожные покрытия из старых телевизоров и мобильников

Старые телевизоры и мобильные телефоны в России начали перерабатывать в дорожные покрытия. Сведения об этом содержатся в «Альбоме технологий по утилизации отходов от использования товаров», который разработал Российский экологический оператор. С 2021 по 2023 годы при строительстве и реконструкции трех федеральных трасс использовали свыше 5,7 млн тонн вторичных ресурсов и сырья, включая и материалы из бывшей в употреблении бытовой техники. Восемь российских предприятий занимаются переработкой электронной техники, и они включены в реестр надежных утилизаторов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), сообщила пресс-служба РЭО.

«Переработка старых телевизоров и мобильных телефонов имеет значительный потенциал для развития в России. Из этих устройств можно не только извлекать ценные металлы, такие как золото, но и производить вторичное сырье для дорожного строительства. К примеру, пластмассовые корпусы телефонов и стеклянные элементы ЖК-телевизоров перерабатываются и поступают на дорожные заводы. Эти материалы добавляются в состав дорожного покрытия. Таким образом действует экономика замкнутого цикла, принципы которой нужно повсеместно внедрять в производство. У нас есть 8 предприятий, способных полностью перерабатывать электронику. Все они в реестре утилизаторов, например, заводы „Экотехпром“, „Экопласт“ и завод по переработке печатных плат „Аурус“. На них извлекают ценные металлы, такие как золото, серебро и медь, перерабатывают пластик в гранулы и утилизируют опасные компоненты», — пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мобильные телефоны

Процесс утилизации мобильных устройств начинается с ручной сортировки по производителям и другим признакам. Далее телефоны разбирают на части. Основные компоненты — это батареи, пластиковые корпусы и печатные платы, которые отправляются на переработку.

Батареи, содержащие токсичные вещества, такие как мышьяк, свинец и ртуть, отправляют на специальные предприятия для их переработки. Эти электрические источники ценны благодаря наличию драгоценных металлов. «Мы настоятельно рекомендуем сдавать старые телефоны и батареи в специализированные пункты сбора, так как содержащиеся в них опасные вещества наносят ущерб экологии. Адреса пунктов можно найти в приложении „Уберу“ и на сайте», — добавил глава РЭО.

Печатные платы отсоединяют от корпусов и отправляют на извлечение драгоценных металлов. Затем корпусы и платы измельчают и в состоянии почти мелкой пыли поступают в сортировочную камеру. Там механическими и химическими средствами происходит окончательная разделка на материалы.

Драгоценные металлы далее извлекаются, проходят очистку и поступают на предприятия. Пластиковые материалы в основном отправляют на дорожные заводы, где они используются как добавка в асфальт.

Телевизоры

«Старые жидкокристаллические телевизоры могут найти вторую жизнь. Материалы ЖК-дисплеев считаются экологически безопасными. Стекла могут перерабатываться в крошку, которая используется в асфальтовых смесях», — добавил глава РЭО.

Технологии, которые используются для утилизации ЖК-дисплеев, в основном сосредоточены на восстановлении и повторном использовании главного компонента — стекла.

Качество переработанного стекла часто невысокое, но оно может использоваться в асфальте и бетоне. Более качественное стекло можно получить, удалив поляризационный фильтр, но это значительно утяжеляет и удорожает процесс.

Проверку пунктов сдачи старой электроники в вашем городе можно осуществить через приложение «Уберу», доступное в App Store, Google Play, Rustore и AppGallery.