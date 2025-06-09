В России началась трехдневная рабочая неделя

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Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская напомнила, что в России началась короткая трехдневная рабочая неделя, которая продлится с 9 по 11 июня, сообщает РИА Новости .

«Длинным выходным с 12 июня будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя», — отметила она.

Благодаря переносу выходного дня с 8 марта (который в этом году выпал на субботу) на 13 июня, граждане получат четыре дня отдыха подряд.

11 июня, в среду, рабочий день будет сокращен на один час как предпраздничный. Затем последуют 12 июня — государственный праздник День России, 13 июня — перенесенный выходной, 14–15 июня — обычные выходные дни.