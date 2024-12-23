В России началась шестидневная рабочая неделя

В России началась последняя шестидневная рабочая неделя в этом году. Она продлится до 28 декабря включительно.

Выходная суббота — 28 декабря — перенесена на понедельник — 30 декабря. Сделано это для того, чтобы каникулы начались 29 декабря и россиянам не приходилось выходить на работу на один день. Суббота будет коротким рабочим днем. Вторник 31 декабря тоже будет нерабочим за счет переноса выходного с 7 января.

С учетом переноса выходных дней в 2024 году новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.