В России начал вещание новый телеканал «Госфильмофонд. Машина времени»

В России начал трансляцию первый в мире развлекательно-познавательный кабельный телеканал «Госфильмофонд. Машина времени», который начал свое постоянное вещание в мае 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации».

«Госфильмофонд. Машина времени» — это первый в мире телевизионный канал, транслирующий уникальную коллекцию архивных материалов Фонда, в том числе ранее неизвестных широкой публике. В сетку вещания канала входит документальная кинохроника, охватывающая длительный исторический период, и рассказывающая о жизни нашей страны и гражданах, проживающих в разных ее уголках.

Прямой эфир канала уже доступен на платформах Кинопоиск и Wink. Ожидается на МТС, Окко, Premiere и других платформах.

Телеканал имеет круглогодичное вещание в формате высокой четкости (HD) и является безопасной территорией для семейного просмотра. Охват канала более 100 млн человек по всей России, возрастная маркировка 16+.