В России на маркетплейсах начали продавать жвачку для вагины

На российских маркетплейсах в продаже появились необычные товары — возбуждающие капсулы со специальной жвачкой для вагины. «Жвачки для интимной гигиены» есть в продаже на Ozon и Wildberries, средняя цена — порядка 400 рублей.

Продавцы утверждают, что жвачка повышает женское либидо, укрепляет вагинальные мышцы, замедляет старение половой системы и даже улучшает «вкус интимной зоны».

Продукт якобы создается из натуральных ингредиентов. В частности, в описании товара сказано, что используется масло чайного дерева и цитрусовое масло. Кроме того, в некоторых жвачках якобы есть витамины и пробиотики.

Жвачку предлагается вводить в интимную зону раз в день или же растворять во рту перед оральным сексом.

Первые покупатели выразили сомнение в пользе данного продукта. В отзывах клиенты отмечают, что жвачка по «вкусу как мыло», а на упаковке нет никакой информации о товаре: состав, срок годности, кто и где его произвел.

«В общем, это самое и ужасное и небезопасное средство, которое я когда-либо держала в руках», — отметила она из девушек.