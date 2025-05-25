В России на 5 тыс руб повысились цены на установку кондиционеров из-за жары

В стране увеличилась стоимость установки кондиционеров из-за жары — в среднем на 5 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. Монтаж этого устройства теперь стоит около 25 тыс. рублей, сообщает SHOT .

В начале лета в ряде российских регионов прогнозируют аномальную жару. А в некоторых уже наблюдаются высокие температуры. поэтому люди начали скупать технику.

В компаниях по продаже и установке кондиционеров отметили, что в последние несколько дней была сделана корректировка цен на услуги из-за повышенного спроса. Для дома кондиционер можно купить за 20–120 тыс. рублей, еще около 25 тыс. рублей возьмут за установку. За монтаж более сложных систем нужно заплатить до 50 тыс. рублей.

На маркетплейсах кондиционеры по стоимости демократичнее, можно найти их и за 15 тыс. рублей. Но сейчас многие крупные компании из-за выросшего потока покупателей отказываются устанавливать аппараты, которые человек купил «на стороне». А если и берут заказы, то нужно ждать своей очереди несколько недель.

В 2024 году многие фирмы вообще не брали сторонние заказы на установку кондиционеров с конца мая по сентябрь.

Мастера из Сети тоже подняли ценники за работу — до 20 тыс. за установку. Самый большой спрос на кондиционеры ожидается на следующей неделе.