Эксперты изучили данные о продажах бытовых товаров за март и апрель и выяснили, как россияне готовились к хозяйственным хлопотам в квартире и за городом. Так, в России на 35% вырос спрос на средства для мытья окон.

За первые два месяца весны было куплено онлайн почти 1,5 млн средств для уборки: жидкостей для мытья окон, сантехники, стиральных порошков, гелей и других товаров. В топе продаж — губки, перчатки и салфетки с тряпками, уточнили представители сервиса «Пятёрочка Доставка».

С приходом тепла заметно вырос спрос на средства для мытья зеркал и стекол: в апреле их купили на 35% больше, чем в марте.

С ростом продаж бытовой химии вырос спрос на многоразовые резиновые перчатки для уборки, которые подходят и для работ по дому, и для дачных дел. В апреле их купили на 5,4% больше, чем в предыдущем месяце.

Также в апреле на 4,6% выросла потребность в средствах для чистки санузлов и сантехники. Помимо этого, средств для стирки вещей россияне также заказали больше, чем в марте. Стиральный порошок оказался более популярен, чем гели или капсулы.

Весенний тренд на чистоту продолжают сопутствующие товары — салфетки и тряпки для уборки. Перед майскими праздниками интерес к ним оживился по сравнению с началом весны (+1,2%). Особой популярностью пользуются тряпки для пола, изделия из микрофибры, влажные антисептические, губчатые и нетканые салфетки, которые подходят для дома, техники и автомобиля.

Еще исследование показало, что перед началом майских праздников россияне предпочитают покупать не многофункциональную бытовую химию, а средства, предназначенные для конкретных задач: отдельно для мытья окон, чистки сантехники и т. д. Именно эти категории показали наиболее заметную динамику (в сумме +39%) в отличие от универсальных чистящих средств, спрос на которые в апреле снизился.