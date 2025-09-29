В России может появиться День Защитницы Отечества

Глава межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с инициативой создать 29 сентября День женщин-военнослужащих или День Защитницы Отечества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полученный документ.

Если инициативу примут, то могут быть внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Там появится новый праздник — День женщин-военнослужащих или День Защитницы отечества. Его каждый год будут отмечать 29 сентября.

Корсунов объяснил свою инициативу. 29 сентября 1806 года Надежда Дурова, дочка сарапульского городничего, срезала косы. Затем она надела форму казака и под мужским именем Александра Соколова вступила в полк казаков.

Дурова участвовала в войнах с Францией. Ей дали Георгиевский крест. Также была ординарцем Кутузова и первой женщиной-офицером Российской императорской армии.

