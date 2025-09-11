В России могут ввести сухой закон на время СВО

Организация «Отцы рядом» направила обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением временно запретить реализацию алкогольных напитков как в розничной торговле, так и в заведениях общественного питания на период проведения специальной военной операции. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на соответствующие документы, которые есть в распоряжении редакции.

Представители общественного объединения считают, что подобные ограничения помогут укрепить здоровье населения, повысить общественную дисциплину и объединить граждан. По их мнению, текущая военная ситуация требует полной концентрации моральных, духовных и физических возможностей общества.

Глава объединения «Отцы рядом» Иван Курбаков отметил, что употребление спиртного может подорвать обороноспособность Вооруженных сил, снизить производительность труда и нарушить общественный порядок из-за того, что алкоголь ослабляет самоконтроль, разрушает дисциплину и чувство долга.

Активисты выступили с предложением о временном ограничении на продажу алкогольных напитков за исключением безалкогольного пива. Они хотят, чтобы ограничения коснулись всех торговых точек, включая супермаркеты, небольшие магазины, киоски, а также заведения общественного питания.

Общественники также предлагают ужесточить наказания за несоблюдение запрета. Согласно их инициативе, продавцы и владельцы торговых точек могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Для руководителей предусмотрены более серьезные санкции — штраф от 200 до 500 тысяч рублей или отстранение от должности на период до трех лет. Юридические лица рискуют получить штраф от 500 тысяч рублей или приостановку деятельности до 90 суток.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.