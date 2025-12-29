В России могут ввести ограничения для коммерческих батутных центров

сегодня в 03:35

Детский травматизм может повлиять на работу российских батутных центров

Общественный совет при Роспотребнадзоре выступил с инициативой ввести законодательные ограничения на деятельность коммерческих батутных аттракционов, сообщает газета «Известия» .

Поводом стал значительный рост детского травматизма: по данным Минздрава, с 2020 года ежегодный прирост травм в возрастной группе 0–14 лет составляет 5,3%.

«Около 55% травм в парках заканчиваются переломами или вывихами», — отмечается в протоколе совета.

Эксперты указывают на пробел в законодательстве, которое регулирует только оборудование, но не процесс его использования неподготовленными посетителями.

Инициатива предполагает ограничения именно для коммерческих центров развлечений, в то время как спортивные секции под руководством профессиональных тренеров не попадут под запрет.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что предложение является сбалансированным и учитывает мнение бизнеса, который, по словам представителей совета, «не готов принимать на себя неконтролируемые риски детского травматизма».

