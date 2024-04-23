В России могут ввести новые правила оформления производственной травмы

Госдума рассматривает новые правила оформления производственной травмы. Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал эту инициативу в беседе с RuNews24 .

Доказать, что травма получена на производстве, часто бывает сложно. Например, если рабочий упал и ударился головой о кирпич в цеху, страховщики могут не сомневаться в происхождении травмы. Однако, если речь идет об укусе крысы или малярийном комаре в общепите, то придется приложить дополнительные усилия для доказательства происхождения травмы. Несмотря на это, все указанные случаи считаются производственными травмами, и работник должен обращаться за медпомощью исключительно в учреждение здравоохранения, связанное с Фондом социального страхования.

Депутат Нилов подчеркнул, что обсуждаемый проект позволит гражданам самостоятельно выбирать медицинское учреждение для лечения или восстановления после травмирования на производстве. Обычно работник должен обратиться в поликлинику или стационар, указанные в медицинской страховке, выданной на работе, чтобы получить листок временной нетрудоспособности.

Однако в редких случаях, как, например, при укусе экзотического паука, сотруднику может потребоваться лечение в специализированном медучреждении. Такие возможности для граждан могут быть предоставлены благодаря изменениям в проекте правительственного постановления, которое было опубликовано на портале правовой информации.

Авторы законопроекта предложили возмещать затраты на лечение и реабилитацию гражданам с полисом обязательного медицинского страхования не только в учреждениях, связанных со страховщиками, но и в других медорганизациях. По мнению Нилова, новый порядок простимулирует здоровую конкуренцию между медицинскими учреждениями и, в конечном итоге, повысит качество врачебной помощи.