В России изучат возможность переработки остатков мазута микробами
Вице-президент Российской академии наук (РАН) Степан Калмыков заявил, что отечественные ученые изучат возможность переработки остатков мазута микробами на береговой линии Анапы после экологической катастрофы, сообщает ТАСС.
«Сейчас мы видим, что пляжи уже становятся чистыми. (Предметом изучения станет-ред.) микробная деструкция, которая относится к медленным процессам», — сказал Калмыков на лекции в рамках акции «Ученые — в школы».
Ученый добавил, что необходимо провести тщательную механическую очистку пляжей от мазута, чтобы микроорганизмы имели возможность переработать небольшие остатки нефтепродуктов.
Всероссийская акция «Ученые — в школы» проходит в пятницу в преддверии Дня российской науки. Тысячи исследователей по всей стране проводят лекции, посвященные актуальным научным проблемам и влиянию научных открытий на повседневную жизнь людей.