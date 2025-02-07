В России изучат возможность переработки остатков мазута микробами

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Степан Калмыков заявил, что отечественные ученые изучат возможность переработки остатков мазута микробами на береговой линии Анапы после экологической катастрофы, сообщает ТАСС .

«Сейчас мы видим, что пляжи уже становятся чистыми. (Предметом изучения станет-ред.) микробная деструкция, которая относится к медленным процессам», — сказал Калмыков на лекции в рамках акции «Ученые — в школы».

Ученый добавил, что необходимо провести тщательную механическую очистку пляжей от мазута, чтобы микроорганизмы имели возможность переработать небольшие остатки нефтепродуктов.

Всероссийская акция «Ученые — в школы» проходит в пятницу в преддверии Дня российской науки. Тысячи исследователей по всей стране проводят лекции, посвященные актуальным научным проблемам и влиянию научных открытий на повседневную жизнь людей.