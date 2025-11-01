В России и мире стартовала ежегодная акция «Большой этнографический диктант»

Масштабная просветительская акция проходит как на территории России, так и за ее пределами. Главной площадкой мероприятия в этом году выбран VI Всероссийский форум «Народы России», говорится в официальном Telegram-канале Федерального агентства по делам национальностей России .

Форум организован в рамках Международного фестиваля «Народы России и СНГ». В диктанте может принять участие любой желающий — возраст, образование, религия и национальность не имеют значения.

Каждый год к акции присоединяются миллионы людей. Участники не только узнают больше о культурных особенностях и обычаях разных народов страны, но и проверяют свои знания в области этнографии.

Задания диктанта зачитал известный телеведущий и актер Валдис Пельш.

Также военнослужащие, участвующие в СВО, впервые смогли направить свои видеообращения для Большого этнографического диктанта.

Мероприятие проходит до 8 ноября. Поучаствовать можно двумя способами: прийти на площадку в своем регионе или пройти тест на сайте национальнаяполитика.рф. Все, кто выполнит задание, смогут скачать персональный сертификат в электронном виде.

