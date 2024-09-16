В России и Беларуси запустили серию ИТ-конференций «Импульс Т1»

Первый форум третьей серии ИТ-конференций «Импульс Т1» прошел 13 сентября в Минске. Центром обсуждения стало кадровое ИТ-будущее, сообщила пресс-служба Холдинга Т1, который является одной из крупнейших российских ИТ-компаний.

Каждый год «Импульс Т1» проводят в городах-центрах развития ИТ-индустрии, на территории которых существует сильная инженерная школа. Мероприятие проводят для объединения членов ИТ-сообществ, вдохновленных своим делом, с азартом решающих прикладные задачи и стремящихся войти в команды-лидеры. В текущем году конференция пройдет в 5 российских городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Ижевске. Кроме того, в этом году конференцию впервые провели за пределами страны — 13 сентября она прошла в Минске.

«Технологические конференции стали платформой для обсуждения передовых идей и обмена опытом. Подобные мероприятия задают новые тренды в ИТ-индустрии. Наша цель — создать условия, при которых участники смогут не только познакомиться с последними достижениями отрасли, но и внести свой вклад в их развитие. В Холдинге Т1 мы уверены, что настоящие инновации возможны, когда опытные эксперты и молодые таланты работают вместе. „Импульс Т1“ — это возможность для нас участвовать в развитии нового поколения ИТ-специалистов и содействовать возрождению российской инженерной школы», — отметил генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.

В каждом городе проведения мероприятия планируется обширная программа, включающая лекции от ведущих специалистов отрасли, экспертов Холдинга Т1, а также научно-деловые сессии. Для любителей и профессионалов проведут хакатоны, на которых они смогут продемонстрировать собственные навыки решения разнообразных задач. В неформальной части программы перед экспертами Т1 проведут питчинг идей, а также пройдет стендап-шоу «Вечерние грабли». Благодаря этому участники смогут взглянуть на проблемы отрасли под другим углом, завести полезные знакомства в ИТ-сфере и обменяться опытом.

Масштабный финал конференции пройдет в Москве. Он будет состоять из трех треков деловой программы, сессии Data Fusion Contest, финала хакатона и многого другого.

Конференцию «Импульс Т1» проводят уже в третий раз. В 2023 году в ней поучаствовали свыше 10 тыс. посетителей и более 1 млн онлайн-слушателей из 7 городов РФ. Мероприятие объединило на одной площадке студентов и преподавателей вузов, программистов, сотрудников и руководителей технологических компаний.