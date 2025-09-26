В России хотят ввести штрафы за пропаганду экстремального похудения

Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов предложил законодательно запретить пропаганду экстремального похудения и ввести штрафы за ее распространение. Обращение с такой инициативой направлено в Госдуму, сообщает NEWS.ru .

Солдатов заявил о необходимости запретить пропаганду экстремального похудения на законодательном уровне. По его мнению, такая мера поможет снизить давление на общество, особенно на молодежь, и будет способствовать формированию здоровых стандартов красоты.

Он подчеркнул, что распространение идей экстремального похудения, особенно в интернете, представляет серьезную угрозу для здоровья молодых девушек и подростков. Солдатов сообщил, что соответствующее обращение уже направлено в Госдуму с просьбой внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ввести штрафы за подобную пропаганду.

Общественник отметил, что культ чрезмерной худобы среди знаменитостей способствует росту анорексии и расстройств пищевого поведения. По его словам, многие россиянки, подражая звездам, начинают воспринимать нормальный вес как избыточный, что приводит к отказу от еды и чувству вины после приема пищи.

Солдатов добавил, что экстремальное похудение особенно опасно для подростков, чей организм еще формируется. Последствия могут включать физическое истощение, проблемы с желудком и сердцем, гормональные сбои, а также психические расстройства, такие как депрессия и тревожность.

По его словам, в тяжелых случаях экстремальная худоба может угрожать жизни и требовать срочного медицинского вмешательства. Мода на истощенные тела пришла из США и была подхвачена российскими знаменитостями, что усилило ее влияние через соцсети и СМИ.

