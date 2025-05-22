В России хотят создать единую платформу для агрегации статистических данных

«Стратегия, которая была принята в конце прошлого года, поставила много задач перед всей системой статистики. Это касается не только Росстата, но и других органов власти. Основная задача — это сформировать общую платформу, в которой статистические данные будут собираться», — заявил Калимуллин в ходе пленарного заседания на тему «Стратегия развития системы государственной статистики».

По его словам, вторая задача — облегчить статистическую отчетность для государственных и коммерческих организаций, чтобы всем было удобно.

«Другая цель — облегчить статистическую нагрузку на респондентов. Не секрет, что не только Росстат и территориальные органы собирают статистику. Цель в том, чтобы различные органы власти собирали статистику в одном месте», — сказал Калимуллин.

Он добавил, что важное место в новой стратегии занимает вопрос популяризации статистики, повышение кадрового потенциала сотрудников. Также одна из задач заключается в том, чтобы потребителям и поставщикам статистики и данных было удобно работать на пользу страны.