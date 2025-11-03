В России девочки-подростки стали чаще обращаться к врачам из-за усов

Согласно имеющейся информации, если раньше лишь 20% подростков сталкивались с подобной проблемой и обращались за медицинской помощью, то сейчас этот показатель вырос до 60%.

Школьницы выражают беспокойство и отчаяние, на что врачи советуют сохранять спокойствие и начать лечение, скорректировав питание и образ жизни в пользу здорового. Сочетание нездоровой пищи и недостатка физической активности оказывает разрушительное воздействие на организм.

Медики объясняют, что малоподвижный образ жизни, увлечение фастфудом (бургерами, картофелем фри с большим количеством соусов), сладкими газированными напитками приводят к сбоям в эндокринной системе и повышенной выработке тестостерона у школьниц. Кроме того, специалисты не исключают влияние этнической принадлежности, наличия заболеваний или нарушений в работе организма как дополнительных факторов.

