В России действуют мошенники под видом теплоснабжающих организаций

В России участились случаи телефонного мошенничества с теплоснабжением
Общество

Телефонные мошенники начали активно использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками теплоснабжающих организаций.

Как установило РИА Новости, злоумышленники убеждают граждан о необходимости заключить договор на поставку тепловой энергии, запрашивая паспортные данные и другую конфиденциальную информацию под предлогом оформления документов.

Полученные сведения могут быть использованы для доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги», кредитной истории и другим защищенным ресурсам.

Специалисты рекомендуют россиянам проявлять бдительность и не сообщать персональные данные неизвестным лицам, а для проверки подобных обращений напрямую связываться с официальными теплоснабжающими организациями.