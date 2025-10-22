В России действуют мошенники под видом теплоснабжающих организаций

сегодня в 03:04

В России участились случаи телефонного мошенничества с теплоснабжением

Как установило РИА Новости, злоумышленники убеждают граждан о необходимости заключить договор на поставку тепловой энергии, запрашивая паспортные данные и другую конфиденциальную информацию под предлогом оформления документов.

Полученные сведения могут быть использованы для доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги», кредитной истории и другим защищенным ресурсам.

Специалисты рекомендуют россиянам проявлять бдительность и не сообщать персональные данные неизвестным лицам, а для проверки подобных обращений напрямую связываться с официальными теплоснабжающими организациями.