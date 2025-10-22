В России действуют мошенники под видом теплоснабжающих организаций
В России участились случаи телефонного мошенничества с теплоснабжением
Телефонные мошенники начали активно использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками теплоснабжающих организаций.
Как установило РИА Новости, злоумышленники убеждают граждан о необходимости заключить договор на поставку тепловой энергии, запрашивая паспортные данные и другую конфиденциальную информацию под предлогом оформления документов.
Полученные сведения могут быть использованы для доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги», кредитной истории и другим защищенным ресурсам.
Специалисты рекомендуют россиянам проявлять бдительность и не сообщать персональные данные неизвестным лицам, а для проверки подобных обращений напрямую связываться с официальными теплоснабжающими организациями.