В России будут увольнять отказавшихся от переезда в связи с ликвидацией компании

Конституционный суд РФ постановил, что у работодателей теперь есть право увольнять сотрудников, которые откажутся от переезда в другую местность из-за реорганизации компании по правилам ликвидации, сообщает «Интерфакс» .

Поводом к новым правилам стала жалоба жителя Красноярская Миенджона Абдуллоева, который в 2016 году устроился в Красноярске главным специалистом сметно-договорного отдела департамента капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

В 2021 году все изменилось, Абдуллоева попросили переехать за 1 тысячу километров от Красноярска в поселок Тура следом за компанией, но он отказался, затем его уволили по 7 части 1 статьи 77 ТК РФ «Отказ от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора». В увольнении по сокращению штата ему отказали, и суд признал это законным. Однако теперь увольнения в подобной ситуации будут по правилам ликвидаций компаний.

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