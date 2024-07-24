В России больше нет семей, которым не хватает денег на еду

Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду. Помимо этого, количество тех, кому хватает денежных средств на удовлетворение всех потребностей, находится на многолетних максимумах, сообщает РИА Новости.

По данным Росстата, в 2023 году, впервые с 2004 года, домохозяйства России не сообщали о нехватке средств на еду. При этом в прошлом году таких было 0,1% от семей, а 20 лет назад — 4,4%.

В то же время число домохозяйств, у которых достаточно денег для покупки всего, что они считают нужным, увеличилась до 3,4% с 2,7% год назад. Это стало вторым результатом в истории, выше он был лишь в 2019 году.

Семей, у которых в 2023 году было достаточно денег на еду, одежду и товары длительного пользования, но не хватает на покупку автомобиля, квартиры или дачи, стало за год на 2 процентных пункта больше. Показатель составил 36,6%.