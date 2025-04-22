В России «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате в 2025 году

Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Сергей Марков во время тематической пресс-конференции рассказал общественности, как будет проходить в 2025 году «Бессмертный полк онлайн».

«Чтобы увидеть всех тех, кто обеспечил эту великую победу, мы запускаем «Бессмертный полк онлайн». В нем могут принять участие жители каждого уголка нашей страны и даже те, кто отмечает 9 Мая за рубежом. Не во всех регионах будет возможность провести традиционное шествие и для кого-то онлайн формат даст возможность почтить своего семейного героя», — сказал Макаров в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что любой желающий может прислать на специальный сайт фотографию своего ветерана Великой Отечественной войны. Онлайн-шествие будет транслироваться на множестве различных ресурсов.

Макаров напомнил, что в Бессметном полку не делят по званиям или как-то иначе: и генералы, и рядовые идут плечом к плечу.

Регистрация для участия станет доступна с 23 апреля.