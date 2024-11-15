В Росреестре Подмосковья завершился отбор претендентов на гражданскую службу

В управлении Росреестра по Московской области состоялся конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы, к которому были допущены 106 соискателей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Конкурс проводился в два этапа: на первом были рассмотрены документы кандидатов, на втором — участники конкурса прошли письменное тестирование и индивидуальное собеседование, в рамках которого члены конкурсной комиссии задавали вопросы, направленные на оценку профессионального уровня кандидата, необходимого для выполнения предстоящих должностных обязанностей. По итогам конкурса 33 кандидата признаны победителями по лучшим результатам двух этапов конкурсов.

Еще 64 кандидата, показавшие хорошие результаты, рекомендованы конкурсной комиссией для включения в кадровый резерв управления.

«Приоритетными направлениями формирования кадрового состава государственной гражданской службы на сегодняшний день являются подготовка кадров, формирование кадрового резерва и его эффективное использование. Расширение кадрового резерва Росреестра позволяет оперативно назначать высококвалифицированных специалистов на должности государственной гражданской службы, а у сотрудников появляется мотивация к профессиональному развитию и возможному карьерному росту в ведомстве», — отметил начальник отдела государственной службы и кадров Даниял Тумалаев.

Подробная информация о конкурсе на включение в кадровый резерв Росреестра размещена на сайте Росреестра в разделе «Кадровое обеспечение». Информация об общих квалификационных требованиях, предъявляемых к кандидатам, и методах оценки их соответствия этим требованиям размещена на сайте государственной информационной системы в области государственной службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион движется в фарватере приоритетов, которые ставит президент страны Владимир Путин.

«Сегодня здесь люди, которые досконально знают, чем живет каждый город Подмосковья. Время диктует нам разные вызовы. И важно в большом регионе, как Московская область, добиться грамотной работы команды. Важно идти в одну сторону. Мы претендуем на то, чтобы каждый город имел потенциал развития. Я хочу поблагодарить тех, кто очень давно, добросовестно работает на земле», — заявил Воробьев.