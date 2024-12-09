В Росреестр Подмосковья направлено более 130 тысяч заявлений онлайн в 2024 году

С начала 2024 года в Росреестр Подмосковья на осуществление учетно-регистрационных действий в рамках межведомственной работы органами местного самоуправления направлено более 130 тысяч заявлений в электронном виде, что практически на 50% выше показателя прошлого года за аналогичный период. Об этом сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

Работа по цифровой трансформации ведомства, проводимая в тесном взаимодействии с центральным аппаратом Росреестра и областным Министерством государственного управления, проводится уже несколько лет. Одним из этапов цифровизации стал перевод взаимодействия Росреестра исключительно в электронный формат. Вот уже два года все органы власти и органы местного самоуправления направляют заявления на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости в Росреестр только в электронном виде.

Это касается двусторонних сделок с физическими и юридическими лицами, которые обращаются за предоставлением муниципальных услуг земельно-имущественной сферы — постановки или снятия с государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества, государственной регистрации права, перехода права и прекращения права собственности на недвижимое имущество, исправления технических ошибок об объектах недвижимости в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Благодаря тому, что все заявления органами власти отправляются в Росреестр в электронном виде с помощью одной «кнопки», сократились сроки рассмотрения таких заявлений, тем самым повысилась доступность регистрационных процедур для граждан и юридических лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.