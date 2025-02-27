В Роспотребнадзоре напомнили, как безопасно поесть блины на масленичных гуляниях

Приближаются выходные дни и масленичные гуляния. В парках или на различных городских уличных площадках организуются места, где можно выпить горячего чая или перекусить блинами с различными начинками. Конечно, покупая на улице напитки или продукты питания, следует быть аккуратнее, и чтобы празднование масленицы не омрачилось пищевым отравлением, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Любителям блинов предлагают обратить внимание на следующее:

Внешний вид продавца или повара. Человек, готовящий блины, должен быть опрятно одет, использовать головной убор и санитарную одежду. Ювелирные украшения, часы и другие предметы, которые в процессе приготовления могут попасть в блинное тесто или готовое блюдо, не должны быть надеты на поваре. Если повар одновременно является и продавцом, обратите внимание, чтобы он поменял перчатки или помыл руки после того, как возьмет у вас деньги и передаст блины или другие продукты питания.

Рабочее место продавца или повара должно содержаться в чистоте, никаких посторонних вещей — таких как мобильный телефон, ручка, книга — на рабочей поверхности быть не должно.

Если блины жарятся в предприятиях уличной торговли, то реализовываться они должны сразу.

Если вы хотите перекусить блинчиком с начинкой, лучше отказаться от творожных, мясных или рыбных начинок, так как эти продукты являются продуктами повышенного эпидемического риска, а в условиях уличной торговли тяжело соблюдать должный температурный режим и условия хранения.

Если торговля блинами и другой выпечкой не подразумевает готовки на месте, а торговля осуществляется полуфабрикатами, то продажа продуктов питания должна осуществляться при наличии сопроводительных документов (товарно-транспортной накладной с реквизитами, декларации о соответствии) и Ваше право попросить продавца показать Вам эти документы и проверить действие, указанной в них декларации на сайте Росаккредитации.

Обращайте внимание и на упаковку готовых продуктов — целостность ее должна быть сохранена, на упаковке должна быть этикетка с наименованием продукции, ее составом, датой изготовления, сроком годности, условием хранения, наименованием и местом нахождения изготовителя. Также этикетка должна содержать сведения о показателях пищевой ценности, наличия в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического союза.

Внимательно изучите состав готовых блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако, использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

Прежде, чем отведать блины, не забудьте о правилах личной гигиены — тщательном мытье рук, обработке их антисептиком или дезинфицирующими салфетками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.