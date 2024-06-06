В «Роснано» вместе с силовиками подсчитали ущерб
Руководство корпорации завершило трехлетний финансовый аудит
Руководство корпорации «Роснано» завершило трехлетний финансовый аудит совместно с правоохранителями, пишет ТАСС.
«Роснано» практически завершило служебные расследования по всему наследию, ущерб посчитан», — сказал агентству управляющий директор по операционной деятельности компании Николай Табеков.
Он подчеркнул, что антикризисная работа проходила на протяжении трех лет.
При этом корпорация тесно взаимодействовала с оперативными и следственными органами, подчеркнул представитель группы компаний.