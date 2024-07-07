В Роскачестве разработают ГОСТ на шаурму

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В Роскачестве разрабатывают новый национальный стандарт для шаурмы, ведомство уже проверило 29 основных брендов — производителей, сообщает «Вечерняя Москва».

В продукции только одного из брендов не нашли нарушений. Специалисты заметили в 15 образцах кишечную палочку, в двух — листерии, в одном — золотистый стафилококк.

Специалисты Роскачества рассказали, что по рецептуре и способу приготовления шаурма относится к продукции повышенного эпидемиологического риска. Разные температуры, высокая влажность компонентов блюда грозит тем, что патогенные микроорганизмы развиваются достаточно быстро.

Новый стандарт коснется всей производственной цепочки.

Аналитики уверены, что мера поможет снизить риски отравлений и помочь владельцам заведений быстрого питания более серьезно прорабатывать вопросы санитарных норм.