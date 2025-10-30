В Роскачестве рассказали, как с максимальной пользой организовать Неделю качества

Всемирный день качества принято отмечать каждый год во второй ноябрьский четверг. В 2025 году эта дата приходится на 13 ноября, а сама Неделя качества будет проходить с 10 по 16 ноября. Праздник проходит под девизом: «Россия — страна со Знаком качества», сообщает Роскачество.

В центре внимания Дня качества находятся различные аспекты, формирующие общее качество жизни:

экологическая обстановка и состояние окружающей среды;

условия, способствующие ведению здорового образа жизни;

уровень развития социальной сферы и коммуникаций;

качество товаров и услуг;

эффективность управления бизнес-процессами.

Для производителей и поставщиков услуг этот праздник — отличный повод продемонстрировать свои успехи в области качества, будь то лучшая продукция или наиболее выдающиеся сотрудники. Это также возможность обменяться с коллегами ценным опытом в области контроля качества на предприятии и в офисе, а также наметить дальнейшие шаги по развитию своей отрасли.

Эксперты Роскачества подготовили для компаний и организаций подборку советов о том, как отметить праздник и провести Неделю качества.

Для удобства рекомендации систематизированы по отраслям:

Кроме того, отдельно собраны медиаматериалы, которые могут оказаться полезными.