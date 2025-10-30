В Роскачестве рассказали, как с максимальной пользой организовать Неделю качества
Всемирный день качества принято отмечать каждый год во второй ноябрьский четверг. В 2025 году эта дата приходится на 13 ноября, а сама Неделя качества будет проходить с 10 по 16 ноября. Праздник проходит под девизом: «Россия — страна со Знаком качества», сообщает Роскачество.
В центре внимания Дня качества находятся различные аспекты, формирующие общее качество жизни:
- экологическая обстановка и состояние окружающей среды;
- условия, способствующие ведению здорового образа жизни;
- уровень развития социальной сферы и коммуникаций;
- качество товаров и услуг;
- эффективность управления бизнес-процессами.
Для производителей и поставщиков услуг этот праздник — отличный повод продемонстрировать свои успехи в области качества, будь то лучшая продукция или наиболее выдающиеся сотрудники. Это также возможность обменяться с коллегами ценным опытом в области контроля качества на предприятии и в офисе, а также наметить дальнейшие шаги по развитию своей отрасли.
Эксперты Роскачества подготовили для компаний и организаций подборку советов о том, как отметить праздник и провести Неделю качества.
Для удобства рекомендации систематизированы по отраслям:
- Маркетплейсы
- Ретейл
- Логистические компании
- Финансовый сектор
- Медицинские учреждения
- Производство
- HoReCa
- АЗС
- Курьерские службы
Кроме того, отдельно собраны медиаматериалы, которые могут оказаться полезными.