В Рошале засияла новогодняя иллюминация

На площади спортивно-культурного центра «Рошаль» установили яркие световые объекты, которые уже успели порадовать жителей и гостей города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.

Иллюминации на площади привлекают внимание своей масштабностью и яркостью. Сани Деда Мороза словно готовы в любую минуту отправиться в путь, чтобы доставить радость и подарки всем детям и взрослым. Олени выглядят так, будто вот-вот оживут и окажутся в воздухе, унося с собой волшебство праздника.

Кроме того, на площади установлены огромные новогодние шары, которые являются символом Нового года и Рождества. Эти яркие, переливающиеся огнями шары украшают пространство, создавая теплую и радостную атмосферу. Они служат не только элементом праздничного декора, но и популярным местом для фотографий. Многие семьи собираются на площади, чтобы насладиться атмосферой праздника.

Напомним, что 14 декабря на площади перед СКЦ зажгли огни на новогодней елке. Теперь площадь стала ещё наряднее и ярче.

Иллюминации на площади спортивно-культурного центра «Рошаль» — это не только красивый декор, но и символ того, что даже в повседневной жизни всегда можно найти место для чуда и волшебства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.