В Рошале установят новую горку для детей и взрослых зимой

Раньше для катания на санках и тюбингах зимой жители и гости Рошаля использовали крутые склоны у спортивно-культурного центра, но это было совсем небезопасно. Теперь же в городе появится новая всесезонная горка, которая будет состоять из двух скатов и подойдет как для маленьких, так и для взрослых — 6 и 3 метра. Длина самой высокой горки — 50 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга Шатура.

Горку установят на стадионе, рядом с катком. Это центр города, рядом находятся ДК и городской парк. Место выбрано с учетом мнения жителей, которые положительно оценили, что горка появится в центре города, рядом с другой инфраструктурой для досуга. У нового аттракциона также предусмотрены освещение, прокат тюбингов и торговые точки.

«Уверен, приезжать покататься будут со всей округи. Ждем поставку, а пока готовим место для нового аттракциона», — написал в своем телеграм-канале глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.