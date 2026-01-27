сегодня в 17:17

В Рошале школе № 2 предоставили снегоуборщики для оперативной очистки территории

В Рошале 27 января Служба дорожного хозяйства предоставила школе № 2 роторы-снегоуборщики для быстрой уборки снега на территории образовательного комплекса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Циклон, обрушившийся на Подмосковье 27 января, вынудил коммунальные службы и дорожников перейти на усиленный режим работы. С раннего утра на улицы вышли 150 единиц спецтехники для расчистки дорог и дворов.

В первую очередь очищались выходы из подъездов, проходы к остановкам и социальным объектам. Особое внимание уделялось подходам и подъездам к детским садам и школам.

Директор рошальской школы № 2 Сергей Еплов сообщил, что уборка снега на территории образовательного комплекса проводится ежедневно. Для оперативной расчистки Служба дорожного хозяйства и благоустройства округа предоставила школе роторы — бензиновые снегоуборщики.

«Мы делаем все возможное, чтобы педагоги, ученики и воспитанники могли комфортно пройти на территорию. Дворники в каждом корпусе выходят с утра, расчищают подъездные пути для подвоза продуктов и прохода детей и учителей», — отметил Сергей Еплов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.