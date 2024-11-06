В Росгвардию Люберец поступило 4,6 тыс заявлений на получение услуг оборота оружия

За 9 месяцев 2024 года в отделение лицензионно-разрешительной работы по Люберецкому району Росгвардии поступило около 4600 заявлений на предоставление государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной (сыскной) и охранной деятельности, из которых около 4550 заявлений поступило с Единого портала государственных услуг, что составляет примерно 99% заявлений в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На учете в отделении состоит приблизительно 10 204 владельца, получивших разрешение на хранение и ношение оружия, в пользовании которых находится приблизительно 19 800 единиц. За 9 месяцев 2024 года сотрудниками подразделения совместно с МУ МВД России «Люберецкое» проведено около 3000 проверок обеспечения условий сохранности оружия его владельцами, по результатам которых выявлено 387 нарушений, их владельцы привлечены к административной ответственности.

Также сотрудники ОЛРР уделяют внимание качеству государственных услуг, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам в соответствии с требованиями административных регламентов и в установленные законом сроки.

В соответствии с действующим законодательством, в случае смерти владельца оружия, родственникам умершего необходимо обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы с целью сдачи оружия на временное хранение до вступления в наследство.

В настоящее время имеется возможность сдачи длинноствольного гладкоствольного оружия на СВО. Лицо, принявшее решение о передаче оружия на СВО, освобождается от административной ответственности в случае нарушения срока перерегистрации.

Владельцам гражданского оружия важно помнить, что согласно статье 13 ФЗ «Об оружии» граждане РФ вправе обратиться в ОЛРР с заявлением о выдаче нового разрешения взамен ранее выданного в любое время, но не позднее, чем за один месяц до дня окончания срока его действия, в противном случае, граждане привлекаются к административной ответственности.

Граждане РФ, являющиеся владельцами огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов или револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, за исключением граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, а также проходивших службу в этих организациях и уволенных из них в запас или отставку с правом на пенсию, обязаны не реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием и представлять в ОЛРР документы, подтверждающие прохождение ими указанной проверки.

Граждане, являющиеся владельцами оружия, приобретенного на основании лицензии на приобретение оружия, проходят медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием не реже одного раза в пять лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.