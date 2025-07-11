В РКН подтвердили, что растет доля DDoS-атак изнутри России

В Роскомнадзоре заявили, что в 2025 году действительно выросла доля DDoS-атак изнутри России, а не извне, сообщает «Газета.ru» .

Согласно информации от пресс-службы ведомства, такая тенденция доказывают эффективную работу Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА), позволяющую блокировать зарубежные атаки. Более того, известно, что по сравнению с 2024 годом количество источников атак с российских IP-адресов почти изменилось.

Отмечается, что дополнительно для противодействия использованию хакерами российских серверов для DDoS-атак на Россию страна улучшает регулирование деятельности хостинг-провайдеров, где сдаются в аренду сервера для совершения атак. Например, уже введена обязательная идентификация клиентов перед покупкой, чтобы исключить предоставление вычислительных мощностей анонимам-мошенникам.

«Уже второй год совместно с провайдерами хостинга отрабатываются сценарии реагирования на различные угрозы, в том числе при DDoS-атаках на их инфраструктуру или с использованием инфраструктуры провайдера, а также сбор информации, необходимой для оперативного реагирования при выявлении угроз, исходящих от их клиентов», — добавили в РКН.

Также в России собирается реестр хостинг-провайдеров. На данный момент в нем находится 508 организаций, тем, кто в этом списке не значится, запрещено оказывать услуги. А согласно Приказу Минцифры № 936 от 1 ноября 2023 г. «О требованиях к защите информации при предоставлении вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети „Интернет“» провайдеры обязаны устранять причины появления кибератак.